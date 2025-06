Entrega de premios del concurso IAR Letras Galegas

Os premios da XXVI Edición do Concurso IAR Letras Galegas 2025 entregaránse no Festival de Fin de Curso das actividades do período 2024-25 que terá lugar o sábado 14 de xuño no Salón de Actos do Centro Cívico do Castrillón.

Os gañadores dos premios de entre os vinteseis traballos presentados son:

Categoría: Primeiro Ciclo de Primaria:

Premio: Alex Martínez Pinazas, por "O paquete misterioso"

Categoría: Segundo Ciclo de Primaria:

Premio: Leo Ríos Fabeiro, por "A cidade mergullada"

Categoría: Terceiro Ciclo de Primaria:

Premio: Ana Rivera Tomé, por "Os seus ollos"

Categoría Adultos:

Premio ex aequo:

Mercedes Lamas Rodríguez, por "Amencer"

Marta Mato Vázquez, por "Eu son da terra que fala baixiño"