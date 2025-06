Certame Teatro Amador | 'Heroínas Cotiás'

Muiñeiras do Vento, o obradoiro de teatro da Asociación Socio-cultural Muíño do Vento, presenta unha homenaxe ás mulleres reais, ás que constrúen día a día as nosas vidas forza, amor e memoria. Porque as heroínas non sempre saen nos libros, pero están entre nós. 'Heroínas Cotiás' é unha viaxe emotiva e honesta a través das historias que compartimos, vivimos e gardamos. Esta será a segunda obra das cinco finalistas, que aspira a un dos premios do I Certame de Teatro Amador - Premios amArte 2025.

