Taller de moluscos en el Aquarium Finisterrae

Con motivo do Día Internacional dos Océanos o Aquarium Finisterrae organiza, en colaboración co grupo de divulgación científica UDCiencia d+i, un taller infantil sobre moluscos, dirixido a nenos e nenas maiores de 8 anos, que incluirá as seguintes actividades:

Como son os caracois de xardín.

A diversidade dos animais que chamamos moluscos.

Disección de lura para coñecer a súa anatomía interna.

Recoñecemento das cunchas da nosa costa.

Os moluscos que se comercializan no mercado.

O taller ofrecerase ás persoas que acudan a visitar o Aquarium Finisterrae, que deberán abonar a entrada que lles corresponda na recepción do centro ao chegar. As prazas para participar no taller, 20 por sesión, poderán ser reservadas nese momento, e como máximo cada adulto poderá dispoñer de 2 entradas infantís.