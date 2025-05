Conferencia | "Nas Profundidades da Nube"

Marina Otero Verzier é profesora na Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP) de Columbia University (Nova York), onde dirixe Data Mourning, unha iniciativa educativa dedicada á intersección entre infraestructuras dixitais e crisis climática. En 2022 Otero foi galardoada co Harvard Wheelwright Prize por un proxecto sobre o futuro do almacenamento de datos.

Dará unha charla dentro dos ciclos de conferencias "Converxencia verde: IA para un futuro sustentable"