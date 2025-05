​Turbo Kraks + Slylines en concierto

La sala Mardi Gras ofrece el 23 de mayo el concierto de Turbo Kraks + Slylines. Será desde las 22.30 horas y con entradas anticipadas a la venta en Entradium por 8 euros y por 10 en taquilla.





Skylines es una banda madrileña de punk rock profundamente influenciada por la escena americana y estatal. Formada por Borja, Pablo y Héctor, tres amigos de la sierra de Madrid movidos por su pasión por la música, han encontrado en Skylines la manera de expresar sus necesidades creativas y descargar energía en los escenarios.





El proyecto se ha convertido durante los últimos años en uno de los grupos referencia del underground madrileño, actuando y llenando salas como Moby Dick o Siroco.





Entre sus principales referencias cuentan con bandas como The Blackjaw, Hot Water Music, Nothink o The Flatliners.





Cuentan con 3 EP’S y dos larga duración a sus espaldas. A finales de 2023 vuelven anunciando nuevos temas tras un breve silencio. Presentan un cambio importante, pasando del inglés al español y abriendo la puerta a una nueva etapa.





“Vuelve Octubre” lleg en Noviembre a las plataformas, para luego dar paso a “Nostalgia Histérica”, segundo adelanto y canción que da nombre a su segundo LP y el primero en castellano, ya disponible en todas las plataformas digitales.





Turbo Kraks son una banda de Ferrolterra que definen su sonido como “post-hardcore instrumental en tu puta cara de mierda”… “La verdad es que escuchamos cosas muy dispares, desde metal bruto hasta trap, pasando por funk y Cañita Brava. Nuestra idea para Turbo Kraks era hacer algo loco con tintes hardcore. Fall Of Troy, Rage Against the Machine, Gallows… Esas quizás sean sus "influencias más directas”, explican.