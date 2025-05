Encontro de Amigos dos Museos

Ás 12.30 deste domingo 18 de maio, en “Portas Ártabras”, Amigos dos Museos de Galicia, terá un encontro a fin de abondar no tema e dar a coñecer o nome do Premio Pedra do Destino 2025, co que se quere distinguir a aquelas persoas ou colectivos preocupados por algún aspecto en relación coa salvagarda ou difusión do Patrimonio Cultural de Galicia. Acto que pecharemos cun aperitivo de viños e productos da terra, brindando polo futuro dos museos.





O “Día dos Museos” é unha oportunidade máis para aprender que estas institucións son cousa cotián, que están a nosa beira, onde recobrar o diálogo, a igualdade, a liberdade pola paz.





Entrada libre ata completar aforamento.