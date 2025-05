"Deseño e identidade do libro galego", con Pepe Barro

Este xoves, día 15 de maio, ás 19.30 h, o deseñador Pepe Barro, falaranos do deseño e identidade do libro galego.

Nas vésperas do Día das Letras Galegas, Pepe Barro fará unha panorámica do deseño dos libros galegos desde as primeiras obras impresas até a creación das Edicións do Castro, analizando os proxectos gráficos da Biblioteca Gallega de Martínez Salazar, a editorial Lar de Carré e Casal, Nós de Ánxel Casal, pasando polos deseños de Díaz Baliño, Castelao, Luís Seoane no exilio e logo xa Bibliófilos Gallegos, Galaxia e Castrelos.

Pepe Barro é deseñador gráfico, autor de Máis que ver. Cen historias do deseño na Galiza (2018). Recibiu o Premio da Cultura Galega 2024.