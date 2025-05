​Conferencia na Casa das Ciencias para celebrar o 100 aniversario dos planetarios

O pasado 7 de maio cumpríronse 100 anos da inauguración do primeiro planetario de proxección do mundo no Deutsches Museum de Múnic. Para a ocasión utilizaron un planetario analóxico Zeiss Modelo 1, que pode considerarse o «avó» do planetario Zeiss ZKP2 que alberga a cúpula da Casa das Ciencias. Desde aquela inauguración en 1925 abriron máis de 4.000 planetarios por todo o planeta, que na actualidade adóitanse complementar con planetarios dixitais que permiten novas experiencias inmersivas no universo.





Para conmemorar o primeiro século de vida dos planetarios, a Casa das Ciencias organiza unha charla o vindeiro venres 16 de maio ás 19.30 horas a cargo do astrofísico Fernando Jáuregui, responsable durante 32 anos de Educación e Pedagoxía no Planetario de Pamplona. Jáuregui mostrará os valores dos planetarios analóxicos e tamén as novidades que achegan os sistemas dixitais, para transportar ao público todo o máis profundo da noite estrelada e unha viaxe polo cosmos.





A entrada a esta charla é libre, ata completar a capacidade da sala