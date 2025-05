Concierto de The Comancheros en la Mardi Gras

El jueves 08 a las 21:00 apertura 21:30 concierto el grupo estadounidense The Comancheros ofrecerá un concierto en la Mardi Gras.

Las entradas anticipadas costarán 12€ en RockBox, Creedence Rock y en Entradium.com. mientras que en taquilla su precio será de 15 euros

Los Comancheros son conocidos por llevar al escenario algunas de las actuaciones más energéticas del Rock. Reprimieron esa furia para producir su primer lanzamiento de larga duración, “Heavy & Western”, seguido de “Too Old to Die Young Now”. Richard Young, de los infames Kentucky Headhunters, produjo su “Memphis to Mexico”.