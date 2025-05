A Cantar con Xabarín

Revive unha Xabafin de semana dos 90!

O mítico Xabarín Club pasarase a última fin de semana por Sada para rememorar vellos tempos dunha canle moi popular durante os anos 90.





Juanillo Esteban (O Xabarín, Los Recientes, etc.), Tonhito de Poi (Heredeiros da Crus) e Rafa (Caimán do Río Tea) falarán sobre a influencia do Xabarín Club sobre a música galega.