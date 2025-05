Maio Jazz | TOMA UNO: Carlos Miyares & The Cuban Quintet

Artista cubano nacido en Santiago de Cuba, tierra caracterizada por su rica tradición musical.

Inició sus estudios musicales en el piano, después de tres año cambia al saxofón, encontrando en este su verdadera pasión.

Miyares inició su carrera profesional en 1997, con el grupo Muralla en su natal Santiago de Cuba. Se graduó en el Conservatorio de Nivel Medio Superior Esteban Salgas en el año 1999 con el Maestro Julio César González.

Se unió a Chucho Valdés & The Afro-Cuban Messenger en 2008 y participó en la grabación de Chucho’s Steps, que recibió un premio GRAMMY al Mejor Álbum de Jazz Latino.

En 2010 graba su primer CD en solitario titulado Chucho Valdés Presentando a Carlos Miyares, en el que ejerce como compositor, responsable de los arreglos y productos musical junto a Chucho Valdés.

Poco después fundó Carlos Miyares & The Cuban Quintet, actuando en Cuba y en el estranjero.

Miyares consiguió reconocimiento por sus contribuciones al jazz afrocubano y al jazz latino, colaboró en más de 50 Cds y DVDs, así como en música para cine.

Miyares actuó con Chucho Valdés en numerosos escenarios de prestigio en todo el mundo, incluyendo el Montreux Jazz Festival, North Sexa Jazz, Jazz at Lincoln Center, Jazz in Marciac, Jazz a Vienne, Stockcolm Jazz Festival, Barcelona Jazz Festival, Enjoy Jazz, Marseille Jazz des Cinq Continents, Jazz a Juan, Jazz á Villette, Berklee College of Music, Festival Internacional de Puebla, Festival Jazz Plaza y muchos más.

También colaboró con artistas como Archie Shepp, Wynton Marsalis & The Jazz at Lincoln Center, Harold López Nussa, Roberto Carcasses, Roberto Fonseca, Horacio “El Negro” Hernández, Omara Portuondo, Carlos Valera, Zuccero, Francisco Céspedes, Antonio Sánchez, entre otros.

Su lanzamiento más reciente es el CD Toma Un con el sello EGREM.