Jueves Tech By Hi + Startup Galicia: Opositatest

Un jueves al mes. Una dosis de innovación. Siempre en Hi.

¿Te mola la tecnología? ¿Te va lo digital? ¿Te gusta estar al día sin morir de aburrimiento?

Entonces apunta esto: los últimos jueves de cada mes a las 18.00h, llega de la mano de Startup Galicia: JUEVES TECH BY HI, un encuentro mensual en el que lo tech se convierte en planazo.

Cada sesión la liamos con un tema diferente, un proyecto disruptivo, una charla con alguien que lo está petando o un taller para ponerte las pilas. Todo esto nos lo trae la comunidad de Startup Galicia, gracias a uno de nuestro habitantes Hi más molón, Brais Méndez, CEO de docuten, quienes se encargaran de que cada edición sea una experiencia única...y al terminar te espera una birra bien fresquita.

Primera cita: 24 de abril a las 18.00h

Con Opositatest.

(Pronto te contamos más, que lo bueno se hace esperar 😉)

Esto no es solo un evento, es una marca dentro de Hi, un nuevo ritual para conectar, aprender, inspirarte y, por qué no, echar unas risas entre colegas del mundo tech.

Reserva tu jueves. Te va a flipar.