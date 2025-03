Exposición “A Banda De Paradela Cumpre 150 Anos”

A Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés acollerá a a partir deste venres a exposición A BANDA DE PARADELA CUMPRE 150 ANOS, que organiza Egeria en colaboración coa Banda de Paradela e co patrocinio do Concello de Paradela e da Xunta de Galicia, e que estivo aberta anteriormente na Casa do Concello de Paradela e na Biblioteca Provincial de Lugo.



A exposición estará na Coruña desde o 28 de marzo ata o 11 de abril, e será inaugurada o día 28 de marzo ás 12:00 horas, coa presenza de Severino Álvarez Monteserín, xefe territorial de Cultura da Xunta.





A exposición está composta por 12 paneis roller de 2x1 metros, e nela faise un especial percorrido desde a fundación da Banda en 1873 ata o momento actual