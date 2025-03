Presentación de la Fundación NEOS

La Fundación NEOS se presentará el miércoles 26 de marzo en A Coruña en un acto en el que estarán, entre otros, el exalcalde coruñés Francisco Vázquez, el presidente de la entidad, Jaime Mayor Oreja, el director de El Debate, Bieito Rubido, la exvicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid Luisa González, el coach de familia Diego González o la jefa de redacción de Cope en A Coruña, Eva Iglesias.





El hotel Meliá María Pita acogerá el acto a partir de las 19.00 horas, con aforo abierto al público, aunque los interesados también pueden confirmar su presencia a través de este enlace.





"Desde hace tiempo venimos siendo testigos de la existencia a nivel global de un proyecto fundamentado en un relativismo extremo. Un proyecto totalitario donde todo es bueno o malo según interesa, que no admite réplica por parte de sus ideólogos y promotores: a quien no lo acepta se le etiqueta de antidemócrata, insolidario o insensible. En España, este proyecto de destrucción está experimentando una fuerte aceleración a través de una amplia batería de iniciativas culturales, políticas y legislativas. Vivimos un falso progresismo que nos está llevando a un desorden social sin precedentes. Ante esta deriva, es necesario y urgente presentar una alternativa cultural. España necesita principios, unión, referentes, talento, liderazgo, valentía, es necesario movilizarse porque están en riesgo los verdaderos cimientos de nuestra sociedad", señala la Fundación NEOS, que nació en noviembre d e2021 como "alternativa cultural para la regeneración moral y política de España, abierta a toda la sociedad y para unir y representar a millones de españoles frente a la imposición de un proyecto de ingeniería social". "Porque no todo vale", explican.



NEOS defiende principios y valores como la defensa de la vida, de la libertad y la verdad, la defensa de España como nación, la defensa de la dignidad de la persona y la familia, y la lucha contra las amenazas globales.