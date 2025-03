Concierto | LADY LAZARUS

21:00 apertura 21:30 concierto

Entradas anticipadas en Wegow 15€ o reservando en reservas@elbeasto.com Taquilla 18€

LADY LAZARUS (Australia)





Lady Lazarus es una banda de punk rock and roll procedente de Sidney que irrumpió en la escena punk australiana en septiembre de 2023 y que combina energía descarnada, punzantes mensajes políticos y espíritu DIY.

Liderada por Caroline Parks (voz), con Eva Lozanovska (guitarra), Isabel Rak (bajo) y Julia Nienhaus (batería), Lady Lazarus canaliza el espíritu crudo de las leyendas del punk que las precedieron. Han sido descritas por los críticos como “un despertar de nuestros antepasados punk” (Happy Mag, 2024).

Conocida por su activismo sin complejos, Lady Lazarus no sólo hacen música: generan movimientos. Desde la elaboración artesanal de fanzines políticos hasta el uso de camisetas hechas a mano adornadas con mensajes atrevidos y desafiantes, su arte es un grito de guerra para las voces marginadas. Su enfoque inclusivo de la música les ha permitido defender diversas formaciones y organizar eventos impactantes como LOUD WOMEN AUSTRALIA para mostrar las voces no masculinas de la escena.

Esta primavera, Lady Lazarus se embarcará en su EURO TRASH TOUR 2025, llevando su energía pura a salas, festivales como All Kings Are Bastards Fest y eventos seleccionados en toda Europa. Su mudanza a

Berlín marcará el siguiente capítulo en su misión de desafiar al establishment y crear un espacio para el punk como plataforma de resistencia.

Con su lema "we’re here, we’re queer, and ready for a beer", Lady Lazarus encarnan el espíritu rebelde del punk al tiempo que abren un espacio para las voces marginadas de la escena.

Únete a ellas para mantener el punk sin complejos, inclusivo y ferozmente DIY.