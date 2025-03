AedemoTV 2025: Mesa redonda “THE SHOW MUST GO ON!”

El programa de AedemoTV 2025, que se celebrará en A Coruña del 26 al 28 de marzo, se completa con una mesa redonda de clausura que reúne a expertos de todos los ámbitos del medio televisión. "The show must go on!" pondrá el broche final a esta 40ª edición con la participación de profesionales de canales, productoras, anunciantes y agencias de medios.



A tan solo dos semanas de la próxima edición del Seminario AedemoTV 2025, el programa de esta 40ª edición ha quedado completamente perfilado. Como ya es sabido, AedemoTV 2025 celebrará su edición número 40 en A Coruña del 26 al 28 de marzo.

El encuentro reune a más de 400 profesionales de agencias, anunciantes y medios para compartir las últimas tendencias, estudios sobre la eficacia publicitaria, medición de audiencias y comportamiento del consumidor, de la mano de los mejores expertos, formando parte de la conversación sobre el futuro de la televisión.

Las 4 sesiones en las que se distribuyen las nutridas ponencias a lo largo del jueves 27 y viernes 28 de marzo, han quedado reforzadas por la mesa inaugural del miércoles 26, en la que los representantes de marcas anunciantes serán los protagonistas (y de la que ya avanzamos su composición), y la mesa redonda de clausura del viernes 28. Con el sugerente título “The show must go on!”, en esta mesa se dan cita todas las partes implicadas en el medio televisión: canales, productoras, anunciantes y agencias de medios.

Moderada por Carlos Amado, presentador y periodista de TVG, intervendrán ocho profesionales de gran calado:

Javier López Cuenllas. Mediaset

Mario López | Proamagna

Lola Molina | Atresmedia

Ignacio Gómez | RTVE

José Pereira | CRTVG

Manu Quero | Google

José Cabanas | Hijos de Rivera (Estrella Galicia)

Elisa Brustoloni | Dentsu X