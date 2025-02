Concierto | Tashi Wada

El compositor radicado en Los Ángeles presenta su nuevo trabajo editado en el prestigioso sello RVNG Intl. (NY) en colaboración con Julia Holter y el percusionista Corey Fogel. Si pudiéramos describir la música de Tashi Wada en una sola palabra, onírica sería quizás la opción más acertada. Utilizando afinaciones poco convencionales, experimentando con los límites de la distorsión de los instrumentos y sin miedo a aventurarse en estructuras de canciones más pop, el compositor explora estados de resonancia y disonancia para despertar diferentes realidades emocionales.

Tashi creció rodeado del avant-garde de la escena Fluxus de Nueva York. En el apartamento de al lado vivía la coreógrafa Simone Forti, y en el de arriba, el histórico Nam June Paik. Su madre, Marilyn Bogerd, es artista visual, y su padre es el legendario compositor Yoshi Wada, una figura clave de la música minimalista. Durante más de una década, padre e hijo formaron una de las asociaciones más interesantes de la música experimental y litúrgica, que culminó en Nue (2018), un álbum que presentaron en diversos lugares del mundo.

Más de cinco años después, Tashi Wada regresa con el que es, hasta la fecha, su trabajo más vulnerable e introspectivo. Escrito y grabado en un periodo marcado por la muerte de su padre y el nacimiento de su hija junto a Julia Holter, 'What is not Strange?' muestra al compositor reflexionando sobre la dicotomía entre estar vivo y la mortalidad. Dejando que la música se guíe a sí misma, este álbum tiene un paisaje sonoro casi surrealista, donde las formas densas y los contrastes florecen. Acompañado en vivo por la voz hipnótica de Julia Holter y la percusión de Corey Fogel, Tashi Wada entrelaza capas vocales, efectos de sintetizadores y arreglos detallados, encontrando un equilibrio entre lo introspectivo y lo expansivo.





Tashi Wada (Avant Garde - Experimental, USA).

Domingo 2 marzo - 21:00h

Playa Club (Andén de Riazor s/n - A Coruña).

Entrada Anticipada: 12 € + gastos de gestión en DICE

Taquilla: 15 €