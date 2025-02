Moncho Borrajo no teatro Colón

O humorista Moncho Borrajo elixiu o Teatro Colón para poñer punto e final á súa extensa traxectoria. O sábado 12 de abril será a última ocasión de poder gozar en directo do cómico na Coruña.





As entradas están á venda en Ataquilla e no despacho de billetes da praza de Ourense. Ademais, en caso de quedar dispoñibles localidades, o día da función habilitarase tamén a billeteira do propio teatro.