Jesús de Nazaret no cinema

Este luns, día 24 de febreiro, ás 19.30 horas, Victorino Pérez Prieto falará de Jesús de Nazaret no cinema, dalgunhas das películas máis significativas.





Tense feito un bo cine sobre Xesús de Nararet que ten dado obras de grandísima calidade; algunhas están no cumio da historia do cinema. Porque un cinema que queira ser cine relixioso, o primeiro que ten que ser é… bo cine. Nesta sesión repasarase algunhas desas xoias do cinema.





Victorino Pérez Prieto é doutor en Teoloxía e en Filosofía. Foi docente das universidades da Coruña, Santiago de Compostela, San Buenaventura (Bogotá) e Centro Universitario La Salle (Madrid). A súa obra teolóxica e intelectual centrouse na relación entre galeguismo e cristianismo como compromiso cristiano con Galiza, a interculturalidade e a interrelixiosidade (particularmente na relación entre Occidente e Oriente) e a relación entre ecoloxismo e cristianismo.