Proxección de 'Soidade'

Este luns, día 17 de febreiro, ás 19.00 horas, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda organiza unha nova sesión do Cineclub Bóveda. Esta vez coa película Soidade (1928).





Director húngaro que emigrou a América fuxindo da represión dos anos do “terror branco”, Paul Fejos, fixo algúns filmes primeiro en Hollywood e logo en Europa antes de reinventarse como cineasta especializado na etnografía e a antropoloxía. A máis coñecida das súas películas é LONESOME (SOIDADE), unha fermosa historia de amor entre un home e unha muller da clase obreira que forma parte do Rexistro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congreso dos EEUU.