Concurso ACEROLED ~ Galicia en Vinilo Exposición de fotografía

Aberta de luns a venres, de 17;30 a 20:30.

Galicia en Vinilo é unha iniciativa de ACEROLED co obxectivo de visibilizar a fotografía máis amateur que está a inzar as redes sociais e reflicte o entorno galego no seu de identidade cultural e paisaxística.

Dende novembro os participantes foron enviado as súas fotografías co letimotiv de celebrar a creatividade e o talento galego galegos, invitados a reflexar paisaxe, cultura, xente, gastronomía por medio de fotografías, sen limitacións técnicas, abranguendo dende fotos de móvil a fotos realizadas con cámaras full frame mirrorless ou mesmo as nosas estimadas cámaras clásicas de película fotoquímica. Sen excluir fotomontaxes baseados en fotografías propias.