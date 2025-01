Eventos Hi: Link Hi... Nordés Club Empresarial

En el mundo de la creación de contenido, donde lo visual es primordial, destacarse con imágenes únicas y cautivadoras es clave. Las herramientas de IA que ofrecen una generación de imágenes eficiente y de alta calidad pueden ahorrar horas de trabajo e impulsar la creatividad.

Un Link, es un vínculo, una conexión. Hi lanza su tercer Link Hi, un nexo que tendrá una periodicidad mensual donde invitan a sus instalaciones a diferentes colectivos y agrupaciones empresariales y profesionales a nuestro ecosistema. En esta tercera experiencia contarán con Nordés Club Empresarial y sus miembros podrán conectar, descubrir y compartir con la comunidad Hi.

- Visita guiada: Recorrerán sus instalaciones y conocerán los distintos espacios que conforman la comunidad.

- Encuentro con empresas inquilinas: Conoce en primera mano a los habitantes Hi durante el recorrido.

- Networking genuino: Establecer conexiones reales con otros profesionales y emprendedores que, como tú, buscan crecer y aprender.

- Desayuno para cerrar con broche de oro: Porque las mejores conversaciones y los contactos surgen siempre alrededor de un buen café.

Este Link será exclusivo para los habitantes Hi + Soci@s de Nordés Club Empresarial.