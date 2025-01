Eventos HI: De Cero a Creativo, potenciando Ideas con IA Generativa

Febrero llega cargado de eventos en Hi tanto para habitantes como para no habitantes. Para poder asistir sólo tienes que pulsar en el botón "quiero asistir" y apuntarte a través de la Comunidad Digital.

En el mundo de la creación de contenido, donde lo visual es primordial, destacarse con imágenes únicas y cautivadoras es clave. Las herramientas de IA que ofrecen una generación de imágenes eficiente y de alta calidad pueden ahorrar horas de trabajo e impulsar la creatividad.

De la mano de Javier Torres Gutierrez, fundador de The Ai Egg realizarán una charla/curso formativo sobre como utilizar diferentes herramientas de IA para la creación de contenido de imágenes, entre ellas chatgpt, Dalle-2, Runway, Gemini y otras… Al finalizar la charla habrá el habitual Birras and Business en la Cantina Hi.