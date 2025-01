Ciclo de conferencias: “A modernidade e o mar: arquitecturas do borde”,

Continúa el Ciclo de conferencias “A modernidade e o mar: arquitecturas do borde”, encuadrado en los “Martes das Artes” y compuesto por 4 conferencias. Según Luz Paz Agras, coordinadora del Ciclo: “A Modernidade e o mar míranse con atracción. A unha relación tradicionalmente vencellada ao produtivo e á necesidade de protección da terra fronte ao mar, ábrese agora unha fiestra cara a permeabilidade deste borde.

As innovacións técnicas vencelladas á arquitectura do Movemento Moderno, a asunción das bondades sanitarias e de benestar no desfrute destas marxes ou o desexo de inmersión nestas paisaxes, converten o límite terra-auga nun espazo a colonizar.

O ciclo percorre arquitecturas que atopan inspiración nas novas formas aerodinámicas dos espazos radicalmente funcionais dos paquebotes, como o Club Náutico de San Sebastián, construído como unha embarcación varada no costa; arquitecturas-paisaxe que se aventuran a construír a liña límite entre auga e terra, como o Museo Louisiana, ao norte de Copenhague, ou as Piscinas de Leça da Palmeira; ou intervencións sobre arquitecturas en desuso vistas agora como oportunidades para a revitalización dun lugar a través da xeración dunha cultura activa, como o Solar da Unhão en Salvador”.

La segunda conferencia del Ciclo tendrá lugar el próximo martes 28 de enero en la que la Dra. Arquitecta y coordinadora del Ciclo Luz Paz Agras impartirá la charla sobre o “Museo Louisiana de Arte Moderna”, situado en Humlebæk, Dinamarca construción realizada entre los años 1956 y 1958 obra de los arquitectos daneses Jørgen Bo y Vilhelm Wohlert.

Todos los actos del ciclo tendrán lugar a las 20:00 horas en el Salón de Actos de la Real Academia Galega de Belas Artes (Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre hasta completar aforo.