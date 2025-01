Exposición de los doctores Marcelino González y Diego Vela en el Colegio Médico de A Coruña

Marcelino González —exjefe del Servicio de Urología del Chuac— y Diego Vela —exjefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital coruñés— vuelven a la sala de exposiciones del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña con la muestra Luz y color. Esta exhibición, compuesta por casi una treintena de pinturas —quince del doctor González y trece del doctor Vela— destinará los fondos recaudados a la Asociación Española Contra el Cáncer. La inauguración en la sede colegial de la calle Riego de Agua, 29, 2º, se celebrará el 21 de enero a las 19:00 y en ella, además de los dos artistas, intervendrán el presidente del Colegio, Luciano Vidán, y el arquitecto José Ramón Soraluce.

La muestra representará la evolución de su obra y contará con paisajes y retratos con los que demuestran su dominio del pincel. “He hecho alrededor de cien cuadros y estos últimos dos años los he dedicado esencialmente al retrato —en los que he recreado a familiares y personas cercanas—”, afirma el doctor González. Por su parte, Diego Vela recalca su fascinación por las marinas. “Plasmarlas no es fácil y son algo tan bonito que hay libros y tratados de grandes pintores que abordan el mar en la pintura. Además, se puede expresar a través de todos los estilos, como el impresionismo o el hiperrealismo”.

Al hablar de la vinculación entre la medicina y esta forma de arte, Marcelino Gonzalez señala que “el escritor madrileño Francisco Umbral decía que la pintura es la gran pizarra de la historia. Lo razonaba argumentando que el pintor retrata aquellas cosas que le impactan, le gustan o le atraen, y nada hay más impresionante que aquello que está relacionado con la sanidad, como la enfermedad, el dolor o la muerte”.

Sobre este tema, el doctor Vela explica que “representar la expresividad de la afectación de un paciente es algo difícil. Solo los ojos de un médico, después de haber visto muchos, son capaces de interpretarla y plasmarla en un lienzo. La medicina en la pintura está llena de ejemplos maravillosos de cuadros realizados por auténticos maestros”.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 12:00 a 14:00. La entrada es libre y gratuita.