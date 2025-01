Proxección do documental 'A caverna dos soños'

O Cine Alfonsetti acolle a proxección do documental 'A caverna dos soños' sobre o autor Correa Corredoira. Este evento contará coa presencia dos directores do documental así como coa presencia do propio Correa Corredoira. Así mesmo no coloquio participará o poeta e editor Miguel Anxo Fernán Vello. A proxección será no Cine Alfonsetti, un dos mais antigos da península.