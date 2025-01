Mostra de pintura de Francisco López Pico na Fábrica

O centro cultural A Fábrica de Perillo acollerá do 15 ao 29 de xaneiro a mostra de pintura “Sueños y realidades” de Francisco López Pico. O artista, máis coñecido como Paco, é unha persoa moi apreciada no municipio polo seu traballou como Orientador Educativo no IES Mª Casares durante 25 anos.

A exposición poderá visitarse de luns a venres de 9:00h a 15:00h e de 17:00h a 21:30h e os sábados de 10:00h a 13:30h