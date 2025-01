Concierto | BAD RELIGION - 45 years doing what you want

¡Los legendarios Bad Religion regresarán a Galicia con el tour de celebración de sus 45 añazos! La simbólica banda californiana, culpable de que tanto el punk como el hardcore sean lo que son hoy día, estará de nuevo con nosotros con un repertorio único y especial en el que repasarán toda su carrera y sus grandes hits, además de otros temas de su extensa discografía, demostrando que siguen en primera línea. En su tour "45 Years Doing What you Want" los estadounidenses vendrán acompañados de los demoledores titanes del hardcore neoyorquino Agnostic Front, de los cañeros Strungout, de los catalanes CRIM con su punk potente y comprometido lleno de actitud representando a la escena estatal y de Belverede, una de las bandas más importantes del skate punk más rápido y frenético desde Canadá.