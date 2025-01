Orquestra Infantil da OSG | Concerto de Reis

NADAL NO COLÓN

GRUPO PIZZICATO

At Henry´s Table | Peter Martin

(Unha evocación da corte do Rey Enrique VIII)

A Tudor Suite (Cinco madrigais) | Thomas Morley (Arranxos de P. Martin)

-My bonnie lass (Miña linda rapariga)

-It was a lover and his lass (Era un amante e a súa rapariga)

-April is in my mistress’ face (Abril está na cara de meu amante)

-Now Is The Month Of Maying (É o mes da celebración de Maio)

-Sing we and chant it (Cantamos e cantádeo)

Leopold’s Sleigh Ride (Paseo en trineo) | Leopold Mozart

Three French Carols (Tradicionais) | Peter Martin

-Quelle Est Cette Odeur Agréable (Que é este olor tan agradable?)

-Nous Voici Dans La Ville & Patapan (Aquí estamos na cidade & Patapan)

Un Astro Nuovo (Arranxo de P. Martin) | L. Van Beethoven

(Da Sonata para piano Nº10, Op 14 Nº2)

Carol of the Bells (Arranxo P.Martin) | Mykola Leontovych

Banuwa (African Noel)(Tradicional) | Peter Martin

Director: Enrique Iglesias Precedo

GRUPO ARCOS

Sinfonía dos xoguetes | L. Mozart (Arr. P.Martin)

Allegro

Minuetto

Allegro (Vivace)

Après un Rêve | G. Fauré (Arr. P.Martin)

Suite Don Quixote | G. P. Telemann

Oberture. Burlesque de Quixote

Le reveille de Quixotte

Son Attaque des moulins à vent

Ses soupirs amoureaux après la princesse Dulcinée

Sanche Panche berné

Le galope de Roscinante. Celui d´ane de Sanche

Le couché de Quixote

Director: Jorge Montes