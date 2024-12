Concierto | Leria + Capital Voskov + Fiesta Galicia Musicalidade Dj Noel Turbulencias

Vaia noite!! Dous concertos e unha sesión de Dj moi especial.

Grazas ao ciclo ClubE de Estrella Galicia teremos no esceario a duas bandas que están a piques de esgotar as entradas cando escribimos estas liñas. Leria e Capital Voskov están a piques de estoupar e lograr subirse a escearios nos que miles de persoas coreen as suas cancións.

E a festa continuará ata as 5:30 con Noel Turbulencias, autor do libro Galicia Musicalidade que poderás mercar tamén esta noite. Un fantástico agasallo de Nadal.