A VII Mostra Cinema Experiencia ‘De maior crea’

O vindeiro mércores, 11 de decembro, o Auditorio do Centro Sociocultural Ágora da Coruña acollerá a VII Mostra Cinema Experiencia, gala de estrea dos traballos realizados polo alumnado dos obradoiros do programa “De Maior Crea”. O evento supón unha oportunidade de coñecer e gozar do talento e a creatividade dos participantes dos obradoiros durante o curso.