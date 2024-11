Exposición | Irving Penn: Centennial

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) abre al público su cuarta gran exposición: 'Irving Penn: Centennial', organizada por The Metropolitan Museum of Art de Nueva York en colaboración con la Fundación Irving Penn y comisariada por Jeff L. Rosenheim, comisario Joyce Frank Menschel a cargo del área de Fotografía de The Met. La muestra, la más completa de este prolífico fotógrafo mostrada nunca en nuestro país, podrá visitarse hasta el 1 de mayo del próximo año en el centro de exposiciones de la Fundación MOP situado en la zona portuaria de A Coruña.







Entrada libre. Los beneficios generados por la venta de merchandising de la exposición serán destinados al proyecto Future Stories, dirigido al apoyo de creadores en su carrera artística.





Horario de apertura de la exposición:

Lunes a jueves: 10:00 h - 20:00 h

Viernes: 10:00 h - 21:00 h

Sábado - domingo: 11:00 h - 21:00 h





El espacio está totalmente adaptado para personas con movilidad reducida.

El recinto cuenta, además, con la librería MOP - The Bookstore y un espacio en el que se sirve café.





Visitas guiadas:

Es posible reservar una visita guiada a través de la web.