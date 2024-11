Carlos Portela y Aneke presentan su nuevo libro "La boda de Esther"





Alita Cómics acogerá este sábado 16 de Noviembre a presentación del cómic “La Boda de Esther”, con sus autores, Carlos Portela, y Aneke en la tienda del Panaderas 94 (A Coruña) a partir de las 18.30 horas.

Esther, convertida ahora en una madre divorciada de cuarenta años, sigue sin saber con certeza quién es el padre de su hija adolescente Patty, afronta dificultades en el que era su trabajo soñado de enfermera, complicaciones personales y familiares, y, como no, a su exnovio, Juanito, rondando aún por su vida. Conmemorando el 50 aniversario de su publicación en España, por fin saldrá publicado el final del idilio romántico más largo en el mundo del cómic. O no, porque con Esther siempre pasan cosas y nunca se sabe. Carlos Portela sigue estando a cargo de los guiones, igual que nos últimos 20 años, so que en esta ocasión ven acompañado al dibujo de Aneke (Ana Murillo), que toma la plaza de la gran Purita Campos, la autora original, fallecida en 2019. Una historia que llevó tres largos años de trabajo, y donde se le dará final a las aventuras del personaje femenino más importante y popular de la historia del cómic español.