Monólogo | Esther F. Carrodeguas

La pieza aborda la relación de la autora con su cuerpo, marcada por la gordofobia imperante en nuestra sociedad. Bajo la dirección de Xavier Castiñeira, Carrodeguas estará acompañada en escena por el artista multidisciplinar Juanma Lodo, quien realiza la sonoplastia de la pieza, de corte electrónico.

“El único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada” es un texto de una sinceridad cruda que intenta hacer ver a las personas del público de que manera a gordofobia está instalada en nuestra sociedad. “Solo el título impactó muchísimo desde lo principio. Muchísimas personas me contactan a menudo para decirme que querían ver la obra porque se identificaban completamente con él, lo cual indica que tenemos la gordofobia demasiado clavada. Descubrí con el pasar de las función que esta historia no es mi historia, que es la de muchas personas”—comenta Carrodeguas— que por más duro que pueda ser el fondo, la pieza no deja de ser divertida –asegura—.

El espectáculo se estrenó en castellano en el Teatro de él Barrio de Madrid, pasó por la prestigiosa Hiera Tárrega y por numerosas villas de País Vasco, fue estrenada en gallego por primera vez este año en Narón y tras agotar entradas en varias villas gallegas llega este viernes 15 de noviembre al Auditorio CCC Manuel Murguía de Arteixo a las 20:30h.