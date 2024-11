Presentación de "Gaivotas manchadas de petróleo"

Este mércores, día 13 de novembro, ás 19:30 horas, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda acolle a presentación de “Gaivotas manchadas de petróleo” de Abraham Pérez editado por Menino Morreu. Na presentación o autor estará acompañado pola tamén escritora Blanca Riestra.





Coma unha especie de work in progress, a idea que percorre este diario é mesturar o poético e o irónico, o banal e o político; precisamente como un intento de capturar o espírito dos tempos reaccionarios e liberticidas que estamos a vivir. Neste pequeno dietario aberto, entendido coma un manual de instrucións para abordar a obra do autor, conviven reflexións, aforismos, epifanías cotiás, fendas autobiográficas e ficción. Cómpre mirar ao que está no mundo para se comprender a un mesmo, na súa máis profunda intimidade. Convén, xa que logo, deconstruír a derrota.





Abraham Pérez é autor da novela O paso en falso (Editorial Galaxia, 2023: Finalista do XXXIV Premio Torrente Ballester de narrativa en lingua galega), do ensaio Sacho de seda (Menino Morreu, 2023) e dos poemarios: o corpo transparente das horas (Editorial Galaxia, 2022), unha teoría para os espectros (Toxosoutos, 2021: gañador do 2º premio do III Certame de Poesía Torre de Caldaloba) e Fragmento/Creba (Editorial Galaxia, 2020).





Colabora con museos e galerías de arte realizando intervencións nas que mestura o pensamento filosófico, a literatura e a arte conceptual.