Charla | A investigación xornalística como servizo público

O luns 11 de novembro, ás 19.30 horas, a xornalista Lara Graña falará na Coruña da "investigación xornalística como servizo público: do caso Pescanova aos abusos sexuais no CSIC".





Lara Graña é licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela. Dedícase á información económica e marítima desde 2008. Investigou as crisis de Pescanova, Hijos de J. Barreras, Hiperxel, o naufraxio do “Villa de Pitanxo” ou os casos de acoso no CSIC. Coautora do libro Chapapote, premio nacional Cepesca e única finalista nos IV Premios Internacionais La Buena Prensa.