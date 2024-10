Conferencia 'Picasso descifrado a través de la ciencia'

La Fundación Luis Seoane acogerá este martes 29 de octubre, a las 19:30 horas, la conferencia Picasso descifrado a través de la ciencia a cargo de Reyes Jiménez de Garnica.

La restauradora Reyes Jiménez de Garnica, que despidió su labor profesional en diferentes instituciones como el Museu Nacional d´Art de Catalunya (MNAC) o el Museu Picasso de Barcelona, impartirá este martes a conferencia Picasso descifrado a través de lana ciencia en el auditorio de la Fundación Luis Seoane, un acto realizado en colaboración con la UIMP Galicia.

En su intervención, la conferenciante realizará un recorrido visual por los procesos creativos del nuevo Pablo Picasso a través de la tecnología, desde los comienzos del artista en A Coruña hasta su llegada a Barcelona, donde ahondará en momentos llave de su trayectoria como la época azul.

Licenciada en Bellas Artes y graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Reyes Jiménez de Garnica formó parte del equipo del Museu d’Art de Catalunya antes de incorporarse al Museu Picasso de Barcelona, donde fue responsable del departamento de restauración y conservación preventiva entre los años 2002 y 2024, y desarrolló programas científicos de estudio y caracterización de materiales, los procesos creativos y los materiales constitutivos en la obra de Picasso.

Es autora de diversos artículos en catálogos de exposiciones sobre la figura de Pablo Picasso y otras publicaciones científicas sobre la conservación de los materiales en su obra, y también comisaria de muestras como Picasso. Projecte Blau (Museu Picasso de Barcelona), Él joven Picasso: estudios técnicos (Museo Picasso en Buitrago del Lozoya, Madrid) y Picasso. The blue Project and beyond (Pola Museum of Art, Hakone, Japón). En Francia realizó diversas colaboraciones científicas con el Musée National Picasso de Paris, la exposición Picasso Chefs d’oeuvre (2018) y en el Musée d’Orsay, Picasso: Bleu et rose (2018), así como con los cursos del Doctorado Picasso.