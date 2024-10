Concerto Pianeros. Unha homenaxe aos pianistas do tango e o folclore arxentino”

O martes 29 de outubro terá lugar ás 20.00 horas na Real Academia Galega de Belas Artes o concerto “Pianeros. Unha homenaxe aos pianistas do tango e o folclore arxentino” no que o pianista arxentino Claudio Méndez interpretará unha forma especial de pasear por distintos territorios da música arxentina nunha viaxe por dentro dese pequeno gran cosmos que é o son do piano.





O recital incluirá as pezas: Pedacito de Cielo de Héctor Stamponi-Francini-H.Expósito; Gricel de Mariano Mores-P.Contursi; Nostalgias Santiagueñas de Adolfo Ábalos; Nostalgias de Juan Carlos Cobián-Enrique Cadícamo; Ludovina de Carlos Guastavino ; El Gatito de Tchaicovsky de Adolfo Ábalos; Milonga Triste de Sebastián Piana-Homero Manzi; A Don Agustín Bardi de Horacio Salgán; Zamba para la Viuda de Cuchi Leguizamón-M.A. Perez; Juan del Monte de Cuchi Leguizamón-Manuel J. Castilla (arranxo de Paula Suárez-C.Méndez); El último café de Héctor Stamponi-Cátulo Castillo; Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez-Félix Luna ; Santafesino de veras de Ariel Ramírez-Miguel Brascó e Libertango de Astor Piazzolla.





O acto está encadrado nos “Martes das Artes” e terá entrada libre ata completar capacidade.