Samaín en Sada

Sada celebra su Samaín desde el jueves 31 de octubre a las 17.00 horas, cuando saldrá la ruta de 'Truco o trato' en la que los más pequeños podrán visitar los establecimientos comerciales en busca de golosinas. Además, a las 18.30 por las calles estará el Teatro Calavera con su pasacalles 'As bruxas do Samaín'. A partir de las 20.00 horas, habrá un Túnel do Terror y sesión de dj en la calle de la Playa con Ayman Prosound. Por último, a partir de las 21.30 horas, en la capilla de San Roque se podrá disfrutar del concierto 'Mortos na Vila III' con Overlook 237 y Replicantes.





El viernes 1 de noviembre seguirá la fiesta con 'Os contos do Samaín' de Marisa Irimia a partir de las 12.00 en la capilla de San Roque (entrada libre a partir de 4 años).