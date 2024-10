Conferencia | Xoán de Andeiro, un coruñés nas cortes de Portugal e Inglaterra

Como é costume ás 20 horas do xoves 24 de outubro en Portas Ártabras, o profesor e historiador do CSIC, Anselmo López Carrera dará unha conferencia sobre un persoeiro singular na historia de fins do medievo, sc. XIV, en Galicia, a de “Xoán de Andeiro, un coruñés nas Cortes de Inglaterra e Portugal“.