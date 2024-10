Proyección del documental sobre el reencuentro de Blur y fiesta del britpop

El festival Noites do Porto pondrá el próximo jueves, 24 de octubre, el broche de oro a su cuarta edición. Lo hará con el estreno exclusivo en Galicia del documental 'Blur: to The End', que se podrá ver en Cantones Cines. La cita, organizada en colaboración con Cormorán Cinema, tendrá lugar a partir de las 20.15 horas y las entradas ya están a la venta en www.cantonescines.com.





Como cierre, al finalizar el estreno, el público podrá asistir a una afterparty oficial de despedida en la que sonarán grandes éxitos de los 90 y del britpop en el local Don Giorgio. Los tickets para esta sesión, que incluye una consumición Estrella Galicia, estarán disponibles a partir de mañana viernes 17, a las 11.00 horas, en https://masgalicia.entradas.plus/.





'Blur: To The End', es un largometraje de no ficción dirigido por Toby L. que narra el reencuentro en 2023 de la mítica banda inglesa, liderada por Damon Albarn. Tras ocho años separados, los miembros del cuarteto se preparan para afrontar dos retos: la grabación de un disco (The Ballad of Darren) y su presentación en el estadio londinense de Wembley.





La película, estrenada el pasado mes de julio en las salas de cine de Reino Unido e Irlanda, y que recoge momentos íntimos de una de los grupos más relevantes de la historia de la música británica, podrá verse por primera vez en Galicia gracias a la colaboración entre Noites do Porto y Cormorán Cinema, la asociación que impulsa el Cormorán Film Fest -que celebrará su nueva edición del 14 al 24 de noviembre-.





Al finalizar la proyección, a partir de las 22.00 horas aproximadamente, tendrá lugar en el club Don Giorgio (situado en la calle Magistrado Manuel Artime) la denominada Afterparty 90’s & Britpop Night, en la que los éxitos de la época harán que el público se mueva sin cesar sobre la pista de baile. Las entradas para esta cita se pondrán a la venta el día 17, a partir de las 11.00 horas, a través de la web https://masgalicia.entradas.plus/.