Festival INTERSECCIÓN: cañas e filmes en Cantones Cines

O Festival INTERSECCIÓN celebrará a súa sétima edición en A Coruña do 22 ao 26 de outubro, consolidándose como un referente para o cine independiente máis inconformista. Este ano, a programación do festival presenta importantes novidades pensadas para conectar coa vida cultural da cidade. Unha das grandes incorporacións é a do Cine Cantones como nova sede do festival. Esta sala, unha das poucas que aínda resisten en A Coruña, acollerá varias das proxeccións da programación INTERNACIONAL, GALICIA e ESCOLAS.

Ademais, só durante a semana do festival, os asistentes poderán gozar das películas tomando unha caña Estrella Galicia na propia sala de proxección buscando completar así a experiencia cinematográfica do público.

PROGRAMACIÓN:

● ESCOLAS. Martes, 22 de outubro. Ás 20h ○ Cos filmes: "Ei, Temi", "May Yu Live to See the Dawn", "Excoriación", "Aquí y ahora" e "Alguien, en algún lugar, piensa esto".

● GALICIA 1. Mércores, 23 de outubro. Ás 20h ○ Cos filmes: "Sen ti", "Hauntoplolis II", "Delincuente": "Queimar cando morra", "Mi trabajo más personal" e "Aquarium".

● INTERNACIONAL. "Pepe". Xoves, 24 de outubro. Ás 20h.

● INTERNACIONAL. "El repartidor está en camino". Venres 25 de outubro ás 18h.

● GALICIA 2. Venres, 25 de outubro. Ás 20h ○ Cos filmes "Quiet! birds sinking", "Pechar caixas abrir caixas", "To Bird or Not to Bird", "Histeria do meu pequeno mundo", "Platónico, platónica" e "Lavadoiro".