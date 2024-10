God Save The Queen en concierto en A Coruña

Llega a Galicia el mejor tributo de todos los tiempos a la banda Queen con el grupo argentino God Save The Queen, que celebra este año su veinticinco aniversario. El grupo liderado por Pablo Padín ofrecerán un concierto especial en el Palacio de la Ópera de A Coruña el próximo día 13 de octubre.

Con más de un centenar de conciertos con las entradas agotadas por todo el mundo, God Save The Queen repasa de forma magistral la discografía de Queen desde el año 1973 hasta 1995 con grandes temas con «The Show Must Go On», «We Are The Champions» o «Bohemian Rhapsody» entre otro muchos.

Compra las entradas pinchando aquí.