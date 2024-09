Teatro en Oleiros: "As Alumnas"

Concello de Oleiros acolle este sábado 5 de outubro, ás 20:30 horas, no auditorio de Mera; o espectáculo As alumnas de Paula Carballeira, dirixida por Fina Calleja.

AS ALUMNAS é unha obra de teatro onde se presenta a dúas mulleres, antigas alumnas da mestra María Barbeito, que volven atoparse ao falecer esta última en 1970. Atrás queda a infancia, o mundo que lles abriu a mestra antes de que o Comité de Depuración a afastase do seu traballo na escola. Porén, son as dúas únicas alumnas que lle escribiron cartas contándolle o que foi das súas vidas. A través desas cartas, e da reconstrución daqueles tempos nos que eran as mellores amigas, o público irá descubrindo como as decisións marcan o destino de cadaquén, o medo, a rebeldía...

A duración do espectáculo é de 70 minutos e está dirixido a público maior de 12 anos.

O prezo da entrada é de 4,00 euros. Poderán ser adquiridas con anterioridade á celebración do espectáculo en www.giglon.com (desde o domingo 29 de setembro ao sábado 5 de outubro ás 19:00h) ou o mesmo día do espectáculo, unha hora antes, na billeteira do auditorio.