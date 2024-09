Saída ao Salón Teatro de Santiago para asistir á función “Terceiro acto”

Dende o Centro Dramático Galego invitan a participar no Programa de Mobilidade Sobes ao autobús do teatro? para asistir o vindeiro venres 18 de outubro á función 'Terceiro acto” no Salón Teatro (Santiago de Compostela).





O autobús será gratuíto e sairá da parada de taxis de Santa Cristina ás 16.00 con volta prevista a última hora da tarde. A actividade está dirixida a público adulto, con prazas limitadas e preferencia para persoas empadroadas, e a entrada con prezo bonificado será de 5,00 euros.







O prazo de inscrición abre o xoves 3 de outubro ás 10.00 horas a través da sede electrónica (catálogo de trámites/ámbito cultura/inscrición en actividades culturais) ou presencialmente na Fábrica de luns a venres de 10.00 a 14.00 horas.