Ruta guiada gratuíta pola Costa Dexo-Serantes

O próximo sábado, 5 de outubro, a Aula do Mar en colaboración co Grupo Naturalista Hábitat levarán a cabo unha xornada pola contorna do Monumento Natural Dexo-Serantes.





O próximo sábado, 5 de outubro, a Aula do Mar en colaboración co Grupo Naturalista Hábitat levarán a cabo unha xornada pola contorna do Monumento Natural Dexo-Serantes con motivo da celebración da Especie do Ano da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, o corvo mariño cristado. Daremos un paseo pola costa de Dexo, o lugar onde a especie do ano do 2024, ten unha das maiores zonas de cría de Galicia.





A xornada, de balde e aberta ao público, terá lugar o sábado 5 de outubro do 2024, de 17:30 a 19:30h.