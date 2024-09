Festival de artes escénicas e circenses ‘Pola paz e contra as guerras’

O Centro Sociocultural Ágora acollerá o festival de artes escénicas e circenses ‘Pola paz e contra as guerras’, promovido pola Asociación Agra de Orzán e coordinada por Pallasos en Rebeldía no marco do programa ‘Ágra no Ágora’, financiado polo Concello da Coruña.

O concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, presentou a programación do festival, que terá lugar o vindeiro xoves 3 de outubro a partir das 20.15 horas, con entrada de balde ata completar capacidade.

Na presentación estivo tamén Flor Antelo, presidenta da entidade veciñal. “Nesta gala o humor e as artes escénicas póñense ao servizo da solidariedade para lembrarnos que os conflitos están aí, á nosa beira, poñendo en risco a nosa propia condición de humanidade”, explicou Iván Prado, representante de Pallasos en Rebeldía.

No festival participarán a monologuista Leti da Taberna, a compañía de circo Desastronauts, o mago cómico Dani Blanco e músico Mondra, presentados polo pallaso Fran Rei e coa participación de Iván Prado. O concelleiro puxo en valor a presenza de artistas de primeiro nivel e embaixadores da cultura galega.

Castro destacou o impulso do Goberno de Inés Rey á programación cultural dende unha perspectiva solidaria, de acordo co apoio á gala ‘cultura contra a barbarie’. “Estamos onde temos que estar que é na defensa de paz e loitando contra as inxustizas e mais cando é un xenocidio como o que se está a producir en Gaza, coa vulneración de dereitos fundamentais dos pobos e das persoas” explicou.