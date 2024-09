Concierto de Mojo Thunder en la sala Mardi Gras

El 25 aniversario de Mardi Gras bien merece un gran esfuerzo con bandas que han dejado poso en nuestra afición. La actuación de 2023 de Mojo Thunder fue una de ellas. Y además llegarán con su nuevo y flamante disco: The Infinite Hope que se edita en agosto

MojoThunder es un cuarteto de rock and roll de Kentucky que mezcla como pocos el high-energy con las armonías sureñas para crear lo que ellos llaman ‘southern alternative’, que igual se decanta por los sonidos sureños más clásicos como por el rock de guitarras, el feeling del blues, la psicodelia e incluso los himnos de estadio.

Tras su EP de presentación, Loose Lips (2019), con temazos como el corte que daba título al trabajo o Queen Of The Night, ahora llegan con su primer álbum de estudio bajo el brazo: Hymns from the Electric Church (2021). Nueve cortes entre los que destacan gemas como Rising Sun o A New Dawn. Baladas bastardas, riffs con ecos a AC/DC, honky tonk, psicodelia y boogie rock perfectamente engrasado por Sean Sullivan (voz, guitarra, teclados), Bryson Willoughby (guitarra), Andrew Brockman (bajo) y Zac Shoopman (batería).

Con ese disco obtuvieron una puntuación de nueve sobre diez en el prestigioso Classic Rock Magazine, que afirmó que los de Kentucky «recuerdan inmediatamente a los Black Crowes de la época de Shake Your Money Maker, al swing y el hard rock buenrollista de The Georgia Satellites y al golpeteo rítmico de blues de AC/DC».

21:00 apertura 21:30 taquilla.

Entradas oferta inicial 15 euros / Anticipada normal 17 / Taquilla 19.