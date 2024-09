Concierto de La Mare en el Garufa Club con toda su banda

Elas Son Artistas continúa a súa viaxe coas mulleres artistas e creadoras como protagonistas. Fai uns días a obra de teatro de Carmen Conde "Boa sorte, mala fama" enchía no Concello de Betanzos o auditorio.

O vindeiro venres 27 será o turno do Concello de Culleredo que acolle a obra de humor de Isabel Risco "Nabiza Girl", unha superheroina que vai encher tamén o Edificio de Usos Mútliples de Culleredo ás 20:30 horas. Os convites, é entrada gratuita, poden reservarse xa no teléfono 981665597.

E o vernes da seguinte semana, o 4 de outubro, recibiremos a La Mare no Garufa Club con toda a súa banda. Un talento indiscutible para compoñer e moito carisma sobre o esceario é o que fai que cada vez sume máis seguidores. Chegará co seu Lp "Del fuego" e cancións dos seus traballos anteriores. As entradas dende 13 euros en Entradium.com