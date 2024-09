​Noites do Porto. Noche de clausura: Bernard Butler

Noites do Porto: Noche de clausura: Bernard Butler.

Entradas a punto de agotarse. Disponibles en Ticketmaster y en Ataquilla 22 euros + gg.

Apertura 20:30 Concierto 21:00.

Tras el concierto habrá fiesta de clausura de Noites do Porto.

Bernard Butler es un músico ganador de premios Brit y Grammy. En 1989 formó Suede y lanzó su álbum debut ganador del Mercury “Suede”. Ha tocado la guitarra para Pet Shop Boys, Bryan Ferry, Roy Orbison, Bert Jansch, The Libertines, Neneh Cherry, Robert Plant y Ben Watt. Butler es patrocinador de la Fundación Bert Jansch y de Generator NE y da conferencias sobre composición de canciones en el Instituto Abbey Road. En 2022, una colaboración con Jessie Buckley "For All Our Days That Tear The Heart" consiguió entrar en la lista de finalistas del Mercury Prize 2022. Actualmente trabaja en álbumes de Sam Lee y The Clockworks así como en un nuevo álbum en solitario que se lanzará en 2024.